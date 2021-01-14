Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Мир
СМИ узнали о планах Nord Stream 2 завершить «Северный поток – 2» в июне
Интернет
Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Мир
Минторг США признал Россию, Китай, Иран, Кубу, КНДР и Мадуро «враждебными»
Мир
На Украине заявили о готовности к компромиссам по Крыму
Экономика
ФАС проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксированным ценам
Общество
Эксперт назвал обязательным ношение маски после прививки от коронавируса
Мир
Помпео анонсировал визовые ограничения против представителей компаний КНР
Общество
Памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

Премьер Италии поставит вопрос о доверии правительству 18 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит в палате депутатов национального парламента, где поставит вопрос о доверии правительству в понедельник, 18 января. Об этом сообщила газета La Repubblica в четверг, 14 января.

Ранее в этот же день Конте сообщил президенту республики Серджо Маттарелле о намерении прояснить в парламенте политическую ситуацию, сложившуюся после отставки двух министров от партии «Живая Италия».

В результате ухода представителей партии из Совета министров в Италии оформилась перспектива правительственного кризиса. Это произошло из-за разногласий вокруг плана восстановления от последствий пандемии, так как большую часть финансирования составляют средства Евросоюза.

В связи с отставкой двух министров этой партии нынешняя коалиция может потерять большинство в парламенте без голосов партии «Живая Италия». Таким образом, правительство рискует получить вотум недоверия.

В отставку подали министр сельского хозяйства Италии и министр по вопросам равных возможностей. Оба политика состоят в партии «Живая Италия». Решение объединения означает, что партия выходит из правящей коалиции. Таким образом, коалиция теряет большинство в парламенте. Глава партии, экс-премьер Маттео Ренци заявил, что «Живая Италия» готова перейти в оппозицию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021