Премьер Италии поставит вопрос о доверии правительству 18 января

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит в палате депутатов национального парламента, где поставит вопрос о доверии правительству в понедельник, 18 января. Об этом сообщила газета La Repubblica в четверг, 14 января.

Ранее в этот же день Конте сообщил президенту республики Серджо Маттарелле о намерении прояснить в парламенте политическую ситуацию, сложившуюся после отставки двух министров от партии «Живая Италия».

В результате ухода представителей партии из Совета министров в Италии оформилась перспектива правительственного кризиса. Это произошло из-за разногласий вокруг плана восстановления от последствий пандемии, так как большую часть финансирования составляют средства Евросоюза.

В связи с отставкой двух министров этой партии нынешняя коалиция может потерять большинство в парламенте без голосов партии «Живая Италия». Таким образом, правительство рискует получить вотум недоверия.

В отставку подали министр сельского хозяйства Италии и министр по вопросам равных возможностей. Оба политика состоят в партии «Живая Италия». Решение объединения означает, что партия выходит из правящей коалиции. Таким образом, коалиция теряет большинство в парламенте. Глава партии, экс-премьер Маттео Ренци заявил, что «Живая Италия» готова перейти в оппозицию.