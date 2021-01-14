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В Астрахани будут работать тьюторы для детей с аутизмом

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В астраханском центре «Коррекция и развитие» реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа подготовки к школе для детей с задержкой психического развития. Воспитатель центра Наталия Сашина прошла обучение на базе федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС» и поделилась полученными знаниями и опытом с коллегами, передает «Астрахань 24».

«Мы обсудили вопросы «Тьюторского сопровождения детей с РАС», особенности и специфику программы работы. Самый важный акцент в рамках семинара мы сделали на том, что тьютор должен в первую очередь добиться того, чтобы ребенок ему полностью доверял, обращался к нему за помощью и получал от тьютора подсказки. Только так он сможет стать успешным и не бояться учиться и общаться со взрослыми и сверстниками», — отметила Наталья Сашина. Задача тьютора — дать свободу мышления и действий, научить брать на себя ответственность и т.д.

В Москве активисты объявили о запуске проекта, который поможет сотрудникам правоохранительных органов научиться взаимодействовать с людьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). Сегодня у представителей силовых структур нет никаких инструкций или руководств по тому, как определить человека с аутизмом, в результате их, как и людей с другими поведенческими расстройствами, часто путают с пьяными или находящимися под воздействием наркотиков. Это также относится и к людям, страдающим деменцией. Непонимание приводит к возникновению конфликтных ситуаций, в которых в действительности не заинтересованы ни та, ни другая сторона, обращают внимание эксперты.

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