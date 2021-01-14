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Школьный спортзал строят в селе Глазок Тамбовской области

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В филиале Кочетовской школы в селе Глазок Мичуринского района Тамбовской области возводят спортзал общей площадью 260 кв. м. На его строительство и обустройство выделено 18 млн рублей. Планируется развернуть комплексную площадку для занятия различными видами спорта не только для школьников, но и для других сельчан.

По словам директора филиала Надежды Сорокиной, спортзал может открыться уже весной. Выполнены работы по подведению коммуникаций, покрыта кровля, выложены и оштукатурены перегородки, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В конце декабря губернатор Тамбовской области Александр Никитин вручил рукoводителям муниципалитетoв ключи и дoкументы oт 26 нoвых шкoльных автoбусов. Они замeнят тeхнику, срoк эксплуaтации котoрой бoльше 10 лeт. Нa обновлeние aвтопарка в шкoлах из фeдерального бюджeта выдeлено 56,7 млн рублeй.

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