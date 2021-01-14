Летный директор «Аэрофлота» Чалик станет замминистра транспорта

Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» — летный директор Игорь Чалик в ближайшее время будет назначен замминистра транспорта России, сообщил в четверг, 14 января, источник «Известий».

По его данным, соответствующий документ будет опубликован в скором времени.

В Минтрансе отметили, что связи с административной реформой решением правительства РФ на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик. Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации, добавили в ведомстве.

По данным ТАСС, руководитель Росавиации Александр Нерадько, в свою очередь, покинет пост первого замминистра транспорта, его сменит глава Росавтодора, замминистра транспорта Андрей Костюк.

Игорь Чалик занимает свою должность с 2011 года, Нерадько был назначен главой Росавиации в 2009 году, замминистра транспорта — в марте 2020 года.

Костюк возглавляет Росавтодор с 2018-го, а с 2019-го является замминистра транспорта.