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Российские НКО получат более 4 млрд в рамках президентских грантов

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Победители первого конкурса президентских грантов 2021 года получат приз в размере более 4 млрд рублей. Об этом в четверг, 14 января, заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

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В первом конкурсе этого года приняли участие 10 063 проекта из 85 регионов страны.

«Победителями стали 2 тыс. проектов из всех 85 субъектов Российской Федерации. Выделено на их поддержку 4,162 млрд рублей», — цитирует Кириенко РАПСИ.

По его словам, в этом году был увеличен объем софинансирования, который составил 3,683 млрд рублей.

«У нас уникально высокий процент софинансирования. У нас за 10 конкурсов, которые уже прошли, средний процент софинансирования был 72%. Сейчас, на первый конкурс этого года, — 88%. Значит, на каждый рубль, который выделен из Фонда президентских грантов, 88 копеек добавляется из частных источников», — указал глава администрации президента.

Со списком победителей можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов. Реализация проектов-победителей начнется с 1 февраля.

Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется 1 февраля и продлится до 15 марта.

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