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ВОЗ возобновит переговоры по «Спутнику V»

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Всемирная организация здравоохранения возобновит переговоры с Россией по «Спутнику V». Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге провел онлайн-встречу с представителями Минздрава РФ. В ВОЗ призвали усилить меры против британского штамма, сообщает телеканал «Известия». Клюге заявил, что новый вариант инфекции усилит давление на медицину. Ранее ВОЗ открыла подачу заявок на экстренное применение вакцины для всех производителей. Организация готова ускорять этот процесс любыми способами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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