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Фермерский продукт: как добыть биткоины за полярным кругом

В Норильске создан первый арктический майнинговый центр
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стойки устройств для майнинга на основе специализированных интегральных схем
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Норильск — крупный центр цветной металлургии — вскоре может стать одной из мощнейших майнинговых точек. Там открылась первая в Арктике криптоферма. Как майнят биткоины за полярным кругом — в фотогалерее «Известий»
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Биткойн-скульптура, сделанная из металлолома возле здания по добыче криптовалюты BitCluster в Норильске
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Крупный дата-центр организован на территории бывшего никелевого завода, который был закрыт по экологическим причинам
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Пешеходный мост через заснеженную дорогу в Норильске
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Работает дата-центр по принципу майнинг-отеля, где можно разместить свою ферму
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Инженер проводит диагностические тесты на освещенных стойках майнинговых устройств на базе специализированных интегральных схем (ASIC) и блоков питания внутри вышедшего из употребления транспортного контейнера на ферме по добыче криптовалюты BitCluster в Норильске
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Клиенты, использующие размещенные на площадке интегральные схемы, будут платить за потребление электроэнергии
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Опоры электропередачи рядом с фермой по добыче криптовалюты BitCluster в Норильске
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Создатели фермы отмечают, что районы Крайнего Севера особенно благоприятны для такой деятельности
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Огни освещают крышу офиса ПАО «ГМК« Норильский никель»
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Благодаря прямому договору с Норильско-Таймырской энергетической компанией электроэнергия будет обходиться недорого
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Биткойн-скульптура, сделанная из металлолома, на земле
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
А низкие температуры позволяют экономить на системах охлаждения
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Пешеходы переходят улицу в почти полной темноте в Норильске
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
В центр уже поступила первая партия из 150 машин для майнинга Antminer S19
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Биткоин
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
В здании соорудили специальный навес с подогреваемым воздухом, чтобы исключить попадание на ферму снега и защитить оборудование от любых неблагоприятных воздействий в сложных метеоусловиях
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Искры разлетаются во время сварки, когда скульптура биткойна, сделанная из металлолома, установлена ​​за пределами фермы по добыче криптовалюты BitCluster в Норильске
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Местные власти считают, что новое предприятие позволит привлечь в регион крупные инвестиции
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Женщина-пловец в клубе плавания «Умка» на озере Долгое в Норильске
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
По некоторым сведениям, у дата-центра уже есть клиенты
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Машина между большими сугробами возле жилых домов в Норильске
Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Первой свою заинтересованность в сотрудничестве выразила некая компания из Китая
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