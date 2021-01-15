Фермерский продукт: как добыть биткоины за полярным кругом

Норильск — крупный центр цветной металлургии — вскоре может стать одной из мощнейших майнинговых точек. Там открылась первая в Арктике криптоферма. Как майнят биткоины за полярным кругом — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Крупный дата-центр организован на территории бывшего никелевого завода, который был закрыт по экологическим причинам
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Работает дата-центр по принципу майнинг-отеля, где можно разместить свою ферму
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Клиенты, использующие размещенные на площадке интегральные схемы, будут платить за потребление электроэнергии
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Создатели фермы отмечают, что районы Крайнего Севера особенно благоприятны для такой деятельности
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Благодаря прямому договору с Норильско-Таймырской энергетической компанией электроэнергия будет обходиться недорого
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
А низкие температуры позволяют экономить на системах охлаждения
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
В центр уже поступила первая партия из 150 машин для майнинга Antminer S19
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
В здании соорудили специальный навес с подогреваемым воздухом, чтобы исключить попадание на ферму снега и защитить оборудование от любых неблагоприятных воздействий в сложных метеоусловиях
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Местные власти считают, что новое предприятие позволит привлечь в регион крупные инвестиции
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
По некоторым сведениям, у дата-центра уже есть клиенты
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Фото: Getty Images/Bloomberg /Andrey Rudakov
Первой свою заинтересованность в сотрудничестве выразила некая компания из Китая
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