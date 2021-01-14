Новый детский сад на 100 мест откроют в Торжке в феврале
В городе Торжок (Тверская область) завершилось строительство детского сада № 12 «Акварелька». Результаты работ проверил губернатор Игорь Руденя в ходе своего визита в город 14 января.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона осмотрел помещения для ясельных, средних и старших групп, игровые комнаты, музыкальный и спортивный кабинеты, а также пищеблок, медкабинет и прачечную. По результатам он отметил, что учреждение соответствует всем стандартам.
В ходе визита губернатор поручил завершить оставшиеся работы и открыть детсад с 15 февраля, пишут «Тверские ведомости».
По данным издания, детсад рассчитан на 100 воспитанников, из них сформируют пять групп. Работать в учреждении будут 14 педагогов.
Строительство детсада велось в рамках нацпроекта «Демография».