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Пожилые супруги погибли от отравления газом в квартире на Сахалине

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели супругов от отравления бытовым газом в Охе (Сахалинская область). Причиной происшествия могла стать неисправность газовой колонки.

По данным правоохранительных органов, вечером 13 января 56-летний мужчина позвонил в скорую помощь и сообщил, что его жене стало плохо. Позже мужчина обратился в МЧС, он говорил с трудом и задыхался. Однако открыть дверь экстренным службам ни потерпевший, ни его 54-летняя супруга не смогли. Врачи и спасатели не решались взломать дверь без получения необходимого разрешения. В итоге супруги пробыли в квартире около четырех часов и погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Правоохранительные органы дадут юридическую оценку действиям лиц, которые отвечают за безопасность предоставления услуг по снабжению дома бытовым газом. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Известно, что женщина работала учителем в местной школе.

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