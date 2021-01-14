Дело возбудили по факту гибели ребенка от прокола легкого на Алтае
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки в Советской ЦРБ. Об этом сообщает краевое СУ СКР.
По данным ведомства, 11 января ребенок поступил в больницу с ожогом — девочка пролила на себя стакан кипятка. После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимации, пишет altapress.ru.
Причиной смерти, по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, стало повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Свою проверку проводит региональный минздрав.
В декабре бывшую воспитательницу детского сада в Санкт-Петербурге приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью, признав ее виновной в гибели трехлетней девочки в учреждении.