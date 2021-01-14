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Искусственную насыпь создадут на берегу Казанки в Казани

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В Казани расширят площадь береговой зоны реки Казанки в районе улицы Сибгата Хакима. Это сделают при помощи искусственной песчаной насыпи. На ней построят многофункциональный центр с концертным залом.

В ближайшее время этот вопрос вынесут на общественное обсуждение. В их рамках планируется оценить степень воздействия искусственного земельного участка на окружающую среду. Результаты дискуссий опубликуют 11 февраля.

Как пишет Inkazan.ru со ссылкой на документацию, размещенную на сайте компании «Эко М», которая будет знакомить жителей с проектом, площадь насыпи будет 3,1 га. Участок создадут из песка с помощью бункерной баржи. Работы продлятся около 1,5 месяцев. Также в документах говорится, что в случае отказа от этих планов город лишится «уникального объекта архитектуры».

Эксперты «Эко М» полагают, что реализация проекта не повлечет за собой негативного воздействия на воздух, поверхностные воды, почву, растительный и животный мир. Ущерб, нанесенный флоре и фауне, планируется компенсировать, выпустив в Куйбышевское водохранилище стерлядь и сазана.

В декабре сообщалось, что власти Татарстана утвердили проект планировки левого берега Казанки. Документ разработали для того, чтобы установить границы зоны размещения здания книгохранилища нацбиблиотеки в Казани.

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