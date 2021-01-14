В НБКИ отметили снижение кредитного качества заемщиков

В декабре 2020 года среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 2 балла. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«При этом сильнее всего средний ПКР в декабре по сравнению с ноябрем сократился у заемщиков с потребительскими кредитами на 4 балла и автокредитами на 3 балла. У держателей кредитных карт и ипотечных заемщиков снижение составило 2 балла. Вместе с тем средний ПКР в минувшем декабре существенно выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 7 баллов», — говорится в отчете.

В декабре 2020 года самые высокие значения ПКР по всем типам кредитов среди 30 регионов-лидеров по величине ПКР были зафиксированы в Москве, Ямало-Ненецком АО, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО и Севастополе. Вместе с тем самый низкий уровень ПКР в топ-30 регионов был отмечен в Ярославской, Омской и Волгоградской областях.

«Некоторое снижение кредитного качества заемщиков или их персонального кредитного рейтинга в конце 2020 года связано прежде всего с окончанием в октябре-ноябре кредитных каникул у тех граждан, которые выходили на них в апреле-мае текущего года», — предположил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он отметил, что при этом для граждан, которые в последние полгода столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты стали наиболее действенным способом поддержания жизненного уровня домохозяйств в условиях вероятных кассовых разрывов.

В начале января партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с неустойчивой экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

В декабре Банк России продлил до 1 апреля 2021 года рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов и займов физическим лицам.