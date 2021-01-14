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Россия направит к МКС названный в честь Гагарина корабль

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В 2021 году РФ запустит к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль серии «Союз», который назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом в четверг, 14 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на утвержденный вице-премьером Юрием Борисовым план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полета Гагарина в космос, имеющийся в распоряжении агентства.

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«Присвоение имени Ю.А. Гагарина транспортному пилотируемому кораблю «Союз МС», запускаемому в 2021 году», — приводит RT фрагмент плана.

На 2021 год запланированы запуски трех кораблей «Союз МС». Ближайший из них намечен на 9 апреля, пишет сайт aif.ru. Следующий корабль отправят в космос 5 октября, а 8 декабря на МКС должен полететь «Союз МС», на борту которого будут находиться два туриста. Корабли будут долетать до МКС за три часа, уточняет НСН.

Какой из кораблей будет назван в честь Гагарина, в плане не уточняется.

В ноябре 2020 года сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» зарегистрирует в качестве товарного знака фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!». Он произнес знаменитую фразу «Поехали!» 12 апреля 1961 года, находясь на борту корабля «Восток» при запуске одноименной ракеты-носителя с космодрома Байконур.

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