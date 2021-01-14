Трамп осудил действия радикальных активистов в обращении к нации

Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Президент затронул тему беспорядков у Капитолия, передает телеканал «Известия». Глава США осудил действия радикальных активистов. Президент напомнил, что он направил в столицу бойцов Нацгвардии, чтобы обстановка в Вашингтоне стабилизировалась. Политик пообещал: виновных привлекут к ответственности. Однако возможный импичмент лидер никак не прокомментировал. Трамп отметил: Америке необходимо объединиться.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.