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Россияне назвали желаемый размер зарплаты

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Сервис «Работа.ру» выяснил, какую зарплату хотели бы получать женщины и мужчины в 2021 году в России. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Согласно данным сервиса, в среднем по стране мужчины хотели бы получать за свою работу 192 тыс. рублей, а женщины — 120 тыс. рублей. В Москве женщины в среднем согласны на зарплату в 129 тыс. рублей, мужчин бы устроил заработок в размере 198 тыс. рублей.

Участие в опросе приняли 3 тыс. пользователей сервиса в возрасте от 18 лет из всех регионов России, пишет НСН.

6 января жители России рассказали, сколько хотят зарабатывать в 2021 году. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в среднем россияне хотят получать ежемесячную зарплату в размере 158 тыс. рублей. Москвичи хотели бы получать зарплату в среднем около 175 тыс. рублей, жители Санкт-Петербурга — 164 тыс. рублей.

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