Паром с 15 пассажирами спасли из ледяной ловушки на реке в Ленобласти

На реке Свирь зажало льдами пассажирский паром «Аркадий Филатов», который связывает Ленинградскую область и Карелию. Инцидент произошел утром 14 января в 200 м от берега.

На борту находились 4 автомобиля, 15 пассажиров, капитан-механик и три члена экипажа. В момент происшествия температура воздуха была –29 градусов, сообщает телеканал «78».

На помощь парому пришел буксир «Шлюзовой 99». Ему удалось сломать лед вокруг «Аркадия Филатова» и довести его до берега. В результате инцидента пострадавших нет.

В середине декабря сообщалось, что во время коммерческого рейса во льдах в Енисейском заливе застрял контейнеровоз «Спарта-3». Члены экипажа попытались обколоть лед вокруг судна, но безуспешно.