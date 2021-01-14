Новую электричку запустили после закрытия моста в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону запустили новую электричку. Меры связаны с реконструкцией моста на улице Малиновского.

Дополнительный поезд ввели в рамках проекта «Городская электричка». Он будет ходить по маршруту Ростов-Главный – Первомайская – Ростов-Западный – Ростов-Главный.

Как уточнили RostovGazeta в правительстве региона, состав будет ходить по будням, начиная с 05:53.

До этого в городе уже были введены две дополнительные электрички, поскольку после закрытия моста в Ростове появились крупные заторы на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области до 2025 года планируется отремонтировать 37 мостов в аварийном состоянии.