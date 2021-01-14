Снегопад накрыл Москву

В Москву пришел сильный снегопад, ветер усилился до 17 м/с. За несколько часов выпадет до 20% месячной нормы осадков, снежный покров в городе может вырасти до 12 см, передает телеканал «Известия».

Ночью температура упала до -16 градусов, это на несколько градусов ниже нормы, сообщают в Гидрометцентре.

В связи с метелью и неблагоприятными погодными условиями региональный минтранс призвал автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.