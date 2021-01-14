TikTok сделает приватными аккаунты пользователей моложе 16 лет

Аккаунты пользователей до 16 лет в TikTok сделают приватными. Смотреть видео подростков смогут лишь одобренные подписчики, передает телеканал «Известия».

Соцсеть перестанет предлагать учетные записи юношей и девушек другим пользователям в автоматическом режиме. Несовершеннолетние сами решат, кто сможет комментировать их посты. К тому же с блогерами до 16 лет запретят записывать видеодуэты.

TikTok с помощью новых правил стремится обезопасить юных пользователей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.