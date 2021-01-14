Производителям муки в Рязанской области компенсируют затраты на пшеницу
Рязанская область получит более 150 млн рублей на поддержку производителей. Так, 141,6 млн рублей выделят на компенсацию части затрат производителям муки на закупку продовольственной пшеницы. А 15,7 млн рублей — на оказание поддержки хлебопекарным предприятиям, передает РИА «7 новостей».
«Поддержка тех отраслей промышленности, продукция которых имеет первостепенное значение для людей, для нас в приоритете. Таким образом, мы выполняем поручение президента предпринять максимум возможного для того, чтобы цены на такую продукцию не росли», – сказал депутат Госдумы РФ от региона Андрей Макаров.
Как сообщалось в сентябре, в Рязанской области обработали 95,6% посевной площади зерновых. Всего намолочено более 2,5 млн т зерна. По данным регионального правительства, средняя урожайность составила 42,3 центнера с гектара. Это на 8,8 центнера больше, чем в 2019 году. Было собрано более 1 тыс. т семян горчицы, 68 тыс. т рапса, а также 8,4 тыс. т картофеля.