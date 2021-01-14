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Производителям муки в Рязанской области компенсируют затраты на пшеницу

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Рязанская область получит более 150 млн рублей на поддержку производителей. Так, 141,6 млн рублей выделят на компенсацию части затрат производителям муки на закупку продовольственной пшеницы. А 15,7 млн рублей — на оказание поддержки хлебопекарным предприятиям, передает РИА «7 новостей».

«Поддержка тех отраслей промышленности, продукция которых имеет первостепенное значение для людей, для нас в приоритете. Таким образом, мы выполняем поручение президента предпринять максимум возможного для того, чтобы цены на такую продукцию не росли», – сказал депутат Госдумы РФ от региона Андрей Макаров.

Как сообщалось в сентябре, в Рязанской области обработали 95,6% посевной площади зерновых. Всего намолочено более 2,5 млн т зерна. По данным регионального правительства, средняя урожайность составила 42,3 центнера с гектара. Это на 8,8 центнера больше, чем в 2019 году. Было собрано более 1 тыс. т семян горчицы, 68 тыс. т рапса, а также 8,4 тыс. т картофеля.

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