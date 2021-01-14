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Тело младенца найдено около канала им. Москвы в Подмосковье

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Тело младенца обнаружено около канала им. Москвы в подмосковном поселке Ермолино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области на своем официальном сайте в среду, 13 января.

По данному факту организована проверка. Ее проведение поручено Дмитровской городской прокуратуре. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий, на месте обнаружения тела работают следователи.

Причину смерти ребенка установят позднее.

8 декабря сообщалось, что двухмесячный ребенок умер после падения с двухъярусной кровати в подмосковной Шатуре. Тело младенца с повреждением грудной клетки было обнаружено после обращения к медикам его матери.

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