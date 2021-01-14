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Минстрой готовит законопроект по обелению рынка арендного жилья

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Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России, с которыми ознакомились «Известия».

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«Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов», — сказали «Известиям» в «Дом.РФ».

Мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жилье», пояснил «Известиям» заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. В том числе планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья, указал он.

«Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий», — сказал Никита Стасишин.

По его словам, интеграция цифровой платформы с системами ФНС России позволит упростить процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести арендное жилье из «серой зоны». Это приведет к росту налоговых поступлений.

Примерно 80–90% рынка арендного жилья в стране находится в тени, что означает упущенные доходы налоговой, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Но новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья — цены вырастут соразмерно налогу — в пределах 13%, спрогнозировал эксперт.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилищное условие: в России ужесточат контроль за арендой квартир

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