Тукаевский район Татарстана станет транспортным хабом

Тукаевский район Татарстана хотят сделать транспортным хабом в рамках развития соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.

Благодаря проекту планируется перераспределить транспортные потоки в районе и увеличить рынок труда. В будущем построят новые объекты для туристической сферы. Агентство обязалось найти землю для реализации проекта по строительству порта и якорного инвестора для промышленной площадки с готовой инфраструктурой в 85 га, передает Inkazan.ru.

Напомним, иловые поля на территории Казани будут рекультивированы и превращены в рекреационную зону. Власти Татарстана прорабатывают вопрос включения проекта в нацпроект «Экология». Площадь иловых полей составляет около 100 га. Проектировщики проводят экспертизу для определения технологии рекультивации.