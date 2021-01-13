Российские космонавты подарили коллегам на МКС космические матрешки

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на борту Международной космической станции, поздравил подписчиков с наступающим старым Новым годом и рассказал о подарках, которые подарил коллегам-астронавтам. Об этом он написал в среду, 13 января, на своей странице в Twitter.

Как сообщил космонавт, на МКС получился настоящий праздник с елкой, Дедом Морозом и подарками. Елка стояла на стене, а Дедом Морозом был командир российской экспедиции Сергей Рыжиков.

«Да, вместо шампанского был сок, а вместо бенгальских огней — карманные фонари. Зато подарки самые настоящие», — отметил Кудь-Сверчков.

По его словам, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и японский астронавт Соити Ногути получили в подарок по космической матрешке, а Кэтлин Рубинс и Шэннон Уокер были подарены платки из Павловского Посада.

«Ровно в 12 часов по Москве ЦУП Москвы поддержал нас и передал трансляцию боя курантов на Спасской башне Кремля!» — добавил космонавт.

31 декабря российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили землян с наступающим Новым годом. Космонавты призвали людей беречь себя и близких, заботиться о здоровье.