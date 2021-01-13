Более 1 тыс. домов намерены капитально отремонтировать в Приангарье

В Иркутской области в этом году планируется капитально отремонтировать более 1 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

На данный момент сотрудники Фонда капремонта многоквартирных домов (МКД) региона завершили обследование всех зданий, включенных в перечень. По словам гендиректора фонда Вадима Лысова, в списке значатся 1063 дома.

По 528 зданиям уже объявлены аукционы на работы, договоры заключены на 228 объектов. Сметная стоимость ремонта определена для всех домов.

Также ведется работа по плану 2022 года. Специалисты уже обследовали 572 дома, сметная стоимость определена по 149 из них.

В 2020-м в рамках программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах Приангарья губернатор Игорь Кобзев поставил задачу привести в порядок 1410 домов. Работы удалось завершить в 1219. В 165 домах ремонт завершится до апреля, в 23 МКД — до мая, еще в трех — до июня.