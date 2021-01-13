Москва и Эр-Рияд обсудят третью фазу испытаний «Спутник V» в Саудовской Аравии

Москва и Эр-Рияд прорабатывают вопросы организации третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России в среду, 13 января.

Как уточняется, профильные саудовские ведомства и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждают и вопрос локализации производства вакцины на территории королевства.

14 января глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, который прибудет в Москву с рабочим визитом.

«Это будет их первая личная встреча с момента назначения Фейсала Бен Фархана на пост главы внешнеполитического ведомства королевства в октябре 2019 года», — добавили в МИДе.

Вакцинация от коронавируса в России началась в России 15 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.