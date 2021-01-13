Центр культурного развития построят в Магадане в рамках нацпроекта

В Магадане появится новый центр культурного развития. Его построят в микрорайоне «Строитель» около общеобразовательной школы № 29.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, новое учреждение возведут в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Глава ведомства Людмила Горлачева называет проект одним из самых важных и масштабных в 2021–2022 годах для отрасли культуры.

«По сути, центр культурного развития — это дом культуры нового типа. От привычных домов культуры учреждение отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства», — объяснила Горлачева.

Проектно-сметная документация уже готова и получила положительное заключение госэкспертизы. Здание центра будет двухэтажным, его площадь составит 1,6 тыс. кв. м. В I квартале этого года планируется объявить конкурс по поиску подрядчика, предполагается, что строители приступят к работам после зимы.

По словам министра культуры, в центре обустроят многоцелевые зрительные залы, выставочное пространство, помещения для занятий творчеством, танцевальные классы, раздевалки, душевые.

Стоимость строительства, согласно проекту, составляет 400 млн рублей.