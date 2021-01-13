Прямой эфир
Экономика
Минфин возобновит покупку иностранной валюты впервые с марта 2020 года
Мир
Датская компания отказалась от проекта «Северный поток - 2»
Мир
Палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу
Мир
Число случаев коронавируса в мире превысило 90 млн
Экономика
Судно снабжения для трубоукладчиков «Северного потока – 2» вышло в порт Мукран
Мир
Кабмин Украины введет государственное регулирование цен на газ
Общество
Синоптики предупредили о морозах до 40 градусов в Пермском крае
Общество
Медикам выплатили 44 млрд рублей за работу с COVID-19 в ноябре и декабре
Экономика
В России отменили 33% избыточных требований к бизнесу по «регуляторной гильотине»
Сюжет:

Центр культурного развития построят в Магадане в рамках нацпроекта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магадане появится новый центр культурного развития. Его построят в микрорайоне «Строитель» около общеобразовательной школы № 29.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, новое учреждение возведут в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Глава ведомства Людмила Горлачева называет проект одним из самых важных и масштабных в 2021–2022 годах для отрасли культуры.

«По сути, центр культурного развития — это дом культуры нового типа. От привычных домов культуры учреждение отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства», — объяснила Горлачева.

Проектно-сметная документация уже готова и получила положительное заключение госэкспертизы. Здание центра будет двухэтажным, его площадь составит 1,6 тыс. кв. м. В I квартале этого года планируется объявить конкурс по поиску подрядчика, предполагается, что строители приступят к работам после зимы.

По словам министра культуры, в центре обустроят многоцелевые зрительные залы, выставочное пространство, помещения для занятий творчеством, танцевальные классы, раздевалки, душевые.

Стоимость строительства, согласно проекту, составляет 400 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021