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Актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в Москве

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Тело актера Дмитрия Гусева обнаружили в его автомобиле, находившемся возле съемочной площадки в Москве.

Причина смерти артиста на данный момент неизвестна. На месте происшествия работают сотрудники следствия и медики, они выясняют подробности и обстоятельства случившегося.

Дмитрий Гусев родился 27 февраля 1975 года. Окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института и с 2001 года стал работать в московском Театре на Юго-Западе.

Гусев исполнил роли в таких известных сериалах, как «Метод», «Глухарь» и «Склифосовский».

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