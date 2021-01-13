Число работающих удаленно россиян рекордно выросло
Число работающих удаленно россиян выросло с 60 тыс. до 6 млн. Такой скачок произошел за последний год. На изменение формата работы повлияла пандемия COVID-19, сообщает телеканал «Известия». Новые условия потребовали дополнить трудовое законодательство. С 1 января вступил в силу закон, регулирующий удаленную работу.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.