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Число корпоративных банкротств снизилось по итогам 2020 года почти на 20%

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Число корпоративных банкротств снизилось на 19,9% (на 9 931 случаев) в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Информация следует из статистического релиза Федресурса, которое есть у «Известий».

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Согласно документу, количество введенных судами процедур наблюдения сократилось на 23,3%, до 7775, а доля реабилитационных процедур, таких как внешнее управление и финансовое оздоровление, снизились с 1,8% за 2019 год до 1,7% в 2020 году.

«Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей способствовал снижению числа банкротств в 2020 году. Запрет был снят 7 января 2021, но пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года», — привели слова руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин в релизе.

Он отметил, что кредиторы опубликовали за период с 8 по 11 января 2021 года всего 109 сообщений о намерении подать в суд заявления о банкротстве компаний, тогда как в январе 2020 года было опубликовано 2019 сообщений. В 2020 году количество заявлений кредиторов о банкротстве снизилось на 8,3% по сравнению с 2019 годом, а число должников выросло на 2,1%

«Потребительское банкротство, в отличие от корпоративного, в нашей стране имеет реабилитирующее значение: добросовестный гражданин освобождается от долгов. Именно поэтому в кризисный период государство предприняло меры для его стимулирования, создав дополнительную процедуру внесудебного банкротства», — подчеркнул Юхнин.

Как объяснил заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов, неопределенная экономическая ситуация в России из-за пандемии COVID-19 привела к увеличению заявлений кредиторов о признании банкротами испытывающих временные трудности должников. Однако, по его мнению, это «скорее психологический момент».

«Мораторий же позволил снять излишнее напряжение и в сложной ситуации способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса <…> По данным ЕФРСБ, с введением моратория число банкротств компаний с января по ноябрь (2020 года — Ред.) снизилось на 20% и составило менее 9 тыс. случаев», — отметил Торосов.

Он добавил, что информирование россиян о возможности освобождения от долгов увеличивает количество процедур банкротства.

«С каждым месяцем всё больше людей узнают — больше идет заявлений. <…> Сейчас мы прорабатываем с регионами дополнительные инструменты информирования населения об этой возможности (внесудебного банкротства. — Ред.), осуществляем мониторинг внесудебного банкротства, общаемся с экспертами в этой сфере и постоянно анализируем ситуацию», — подытожил Торосов.

Согласно данным по банкротству по регионам и отраслям, наибольшее число процедур освобождения от долгов среди юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств зарегистрировано в 2020 году в: Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, а также в Республике Татарстан.

Наибольшее число банкротств среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей зафиксировано в 2020 году (на 100 тыс. населения) в: Пензенской и Самарской областях, Республике Калмыкия, а также в Ульяновской, Волгоградской, Саратовской и Вологодской областях.

Больше всего заявлений о банкротстве подавали предприниматели и компании из сфер: торговли, строительства, недвижимости, обрабатывающих производств, консалтинга и научно-технической деятельности.

В конце декабря 2020 года доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова рассказала, какие долги не списываются при прохождении гражданином процедуры банкротства.

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