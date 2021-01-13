Мишустин вручил премии работникам СМИ в День российской печати

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 января провел церемонию вручения премий правительства в области СМИ за 2020 год, приуроченную ко Дню российской печати.

«Хотел бы, конечно, поздравить вас и всех журналистов с профессиональным праздником — Днем российской печати, который отмечается традиционно 13 января», — сказал глава кабинета министров.

В ходе поздравления он пожелал представителям прессы творческих удач, благополучия и крепкого здоровья.

Он обратил внимание на значительный вклад популярных изданий и порталов медиа в информационное пространство современного мира.

«Вы делаете огромный мир открытым, близким и доступным миллионам людей, для вас не существует границ и расстояний, в ежедневном потоке новостей вы видите самое главное, говорите об этом компетентно, эмоционально, привлекаете внимание общества и власти к самым серьезным проблемам и делаете все, чтобы как можно быстрее решить их в интересах людей, высказываете свое мнение и умеете его отстаивать, не боитесь трудностей, проявляете настойчивость, мужество и твердость характера даже в самых непростых обстоятельствах», — отметил Мишустин.

Премьер также указал на возросшую роль СМИ в период пандемии коронавирусной инфекции в мире.

«Хотел бы сказать сейчас слова благодарности всем журналистам, которые своевременно и подробно информировали граждан обо всех непростых этапах борьбы с инфекцией», — заявил Мишустин.

Глава правительства уточнил, что представители прессы освещают деятельность врачей в красных зонах больниц, а также служат оперативным каналом связи между гражданами и государством. Заслуга в этом, по мнению Мишустина, принадлежит тем, кто стоял у истоков российских СМИ, заложил и поддерживал их традиции. Он обратил внимание на то, что премии удостоились руководители отечественных газет и телеканалов, к которым эти слова относятся в полной мере.

Мишустин напомнил, что вручение этих премий в России уже стало многолетней традицией. Он рассказал, что из многих достойных и признанных профессионалов всегда сложно выделить лучшего.

«За каждым из дипломов, которые мы сегодня вручаем, — годы вашего напряженного труда, талант и призвание, верность своему долгу, неоспоримые заслуги, энергия, гражданская позиция каждого номинанта — и слаженная работа целых журналистских коллективов», — заключил премьер.

Премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Ежегодно присуждаются 10 премий в размере 1 млн рублей.

20 ноября 2020 года фонд «Навстречу переменам» совместно с партнерами VIASAT, Tele2 и НМГ подвел итоги конкурса журналистов #ГЕРОИПЕРЕМЕН. В конкурсе приняли участие более 360 человек и творческих коллективов — журналистов, блогеров и радиоведущих.