Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID
Мир
Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии
Мир
Молдавия в 2020 году сэкономила более $40 млн благодаря закупкам российского газа
Общество
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве
Мир
В Японии еще семь префектур включили в зону режима ЧС из-за коронавируса
Наука
В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Общество
Почти половина рейсов в аэропорту Симферополя задержана из-за тумана
Интернет
Аккаунты подростков 13–15 лет в TikTok станут приватными
Общество
В Туве обнаружили повреждения на 51 объекте после землетрясения в Монголии

Мишустин вручил премии работникам СМИ в День российской печати

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 января провел церемонию вручения премий правительства в области СМИ за 2020 год, приуроченную ко Дню российской печати.

«Роботы вряд ли заменят живых журналистов»
Президент журфака МГУ Ясен Засурский — о чутком сердце, встрече Гагарина и вере в «Известия»

«Хотел бы, конечно, поздравить вас и всех журналистов с профессиональным праздником — Днем российской печати, который отмечается традиционно 13 января», — сказал глава кабинета министров.

В ходе поздравления он пожелал представителям прессы творческих удач, благополучия и крепкого здоровья.

Он обратил внимание на значительный вклад популярных изданий и порталов медиа в информационное пространство современного мира.

«Вы делаете огромный мир открытым, близким и доступным миллионам людей, для вас не существует границ и расстояний, в ежедневном потоке новостей вы видите самое главное, говорите об этом компетентно, эмоционально, привлекаете внимание общества и власти к самым серьезным проблемам и делаете все, чтобы как можно быстрее решить их в интересах людей, высказываете свое мнение и умеете его отстаивать, не боитесь трудностей, проявляете настойчивость, мужество и твердость характера даже в самых непростых обстоятельствах», — отметил Мишустин.

Премьер также указал на возросшую роль СМИ в период пандемии коронавирусной инфекции в мире.

«Хотел бы сказать сейчас слова благодарности всем журналистам, которые своевременно и подробно информировали граждан обо всех непростых этапах борьбы с инфекцией», — заявил Мишустин.

Глава правительства уточнил, что представители прессы освещают деятельность врачей в красных зонах больниц, а также служат оперативным каналом связи между гражданами и государством. Заслуга в этом, по мнению Мишустина, принадлежит тем, кто стоял у истоков российских СМИ, заложил и поддерживал их традиции. Он обратил внимание на то, что премии удостоились руководители отечественных газет и телеканалов, к которым эти слова относятся в полной мере.

Мишустин напомнил, что вручение этих премий в России уже стало многолетней традицией. Он рассказал, что из многих достойных и признанных профессионалов всегда сложно выделить лучшего.

«За каждым из дипломов, которые мы сегодня вручаем, — годы вашего напряженного труда, талант и призвание, верность своему долгу, неоспоримые заслуги, энергия, гражданская позиция каждого номинанта — и слаженная работа целых журналистских коллективов», — заключил премьер.

Премия правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Ежегодно присуждаются 10 премий в размере 1 млн рублей.

20 ноября 2020 года фонд «Навстречу переменам» совместно с партнерами VIASAT, Tele2 и НМГ подвел итоги конкурса журналистов #ГЕРОИПЕРЕМЕН. В конкурсе приняли участие более 360 человек и творческих коллективов — журналистов, блогеров и радиоведущих.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021