Полиция изъяла около 1 кг взрывчатых веществ у жителя ХМАО

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) после изъятия у него почти 1 кг взрывчатых веществ. Об этом в среду, 13 января, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В ходе осмотра места жительства гражданина оперативники обнаружили и изъяли две металлические банки и картонную коробку с находящимися в них веществами. Согласно проведенной экспертизе, изъятое является взрывчатым веществом метательного действия — дымный порох, общей массой порядка 1 кг», — говорится в заявлении ведомства.

Мужчина заявил, что порох он нашел несколько лет назад в лесном массиве, а дома хранил его для использования в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ»). По данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В августе 2020 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у 48-летнего жителя Калининграда более 1 кг взрывчатки, два самодельных сигнальных револьвера и 174 патрона. По словам мужчины, часть своего «арсенала» он нашел при раскопках, однако происхождение остального не смог объяснить.