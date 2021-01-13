На МКАД столкнулись три грузовика

Три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД утром в среду 13 января. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

Авария произошла в районе Ярославского шоссе на внешней стороне 100 км МКАД. В результате столкновения трех грузовиков с полуприцепа одного из них на проезжую часть упал транспортный контейнер, пишет агентство городских новостей «Москва».

В результате ДТП движение на участке было ограничено до трех рядов.. В 07:36 в Дептрансе сообщили, что проезжая часть полностью освобождена. В ведомстве напомнили, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности до вечера 13 января. Также возможно образование гололедицы, отмечает телеканал «360».

12 января в Ставропольском крае произошло ДТП с участием восьми автомобилей, есть пострадавшие. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.