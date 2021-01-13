Госдеп отменил поездку Помпео в Европу

Госдепартамент США отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в Европу, чтобы обеспечить мирную передачу власти команде избранного президента страны Джо Байдена.

Как сообщает телеканал «Известия», глава Госдепартамента хотел провести встречу со своим коллегой в Люксембурге Жаном Ассельборном, а после этого с европейскими чиновниками и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

В тоже время, по данным СМИ, поездка Помпео была отменена из-за того, что европейские официальные лица отказались с ним встретиться.

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