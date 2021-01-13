Агенты тренера Торстена Финка предложили его услуги «Спартаку»

Агенты немецкого тренера Торстена Финка предложили его услуги московскому футбольному клубу «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов отказался комментировать эту информацию.

«Это слухи. Мы слухи не комментируем», — сказал он.

В декабре сообщалось, что пост главного тренера «Спартака» может возглавить бывший тренер «Монако» португалец Леонарду Жардим.

Срок контракта действующего тренера команды Доменико Тедеско истекает летом 2021 года. 16 декабря после поражения команды в Санкт-Петербурге от «Зенита» в 19-м туре «Тинькофф Российской премьер-лиги» (1:3) специалист объявил, что не собирается продлевать соглашение.

Торстен Финк пребывает в статусе свободного агента с сентября 2020-го. Тогда он покинул японский «Виссел Кобе», с которым за год работы выиграл Кубок и Суперкубок страны. В Европе специалист добился наибольших успехов с «Базелем»: в Швейцарии Финк стал чемпионом страны в сезонах- 2009/10 и 2010/11.