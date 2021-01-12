Дорогу Порхов – Успенье отремонтируют в Псковской области

В Псковской области заключен контракт на ремонт автомобильной дороги Порхов – Успенье. До 31 августа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведут три участка трассы между деревнями Сорокино и Пожеревицы Дедовичского района общей протяженностью 10,6 км.

Новое дорожное покрытие будет выполнено из современных асфальтобетонных смесей «нижнего тяжелого» в качестве выравнивающего слоя и «верхнего тяжелого» в качестве верхнего слоя. Также планируется восстановить укрепленные асфальтобетоном обочины и виражи. На обочинах устранят просадки автогрейдером и укрепят обочины песчано-гравийно-щебеночной смесью, передает Псковское агентство информации.

Контрактом также предусмотрен ремонт моста через реку Судома на 50-м километре дороги, водопропускных труб на основном ходу и съездах, автобусных остановок и нанесение разметки термопластиком. Стоимость работ оценивается в 160,8 млн рублей.