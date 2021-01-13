Расходы россиян на технику и медуслуги во время каникул выросли

Во время новогодних каникул россияне больше всего увеличили свои траты на электронику и медицинские услуги (на тестирование на COVID-19). Продажи в денежном выражении выросли на 27% и 22% соответственно. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» с 1 по 10 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с которыми ознакомились «Известия».

Стал больше и объем продаж в продуктовых супермаркетах — на 3%, хотя число покупок снизилось на 13%. Реализация одежды и обуви в денежном выражении увеличилась на 4%, но число приобретений сократилось на 9%.

Доля импортной составляющей в категории электроники и бытовой техники высока, это и стало основным драйвером роста продаж в денежном выражении. Траты на медицинские услуги выросли за счет повсеместной сдачи тестов-анализов на коронавирус, сказали «Известиям» эксперты службы аналитики «Платформы ОФД».

В компании уточнили, что продажи и число покупок в кафе и ресторанах снизилось. Реализация в ресторанах в денежном выражении сократились на 31%, а число приобретений — на 33%. В кафе и столовых аналогичная ситуация: продажи ниже на 21%, а число покупок — на 25%.

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