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В Липецке ликвидировали 16 очагов аварийности в прошлом году

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На территории Липецка в прошлом году ликвидировали 16 очагов аварийности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом рассказал председатель профильного департамента города Николай Дергунов.

По его словам, был проведен масштабный анализ сведений о дорожно-транспортных происшествиях. По их результатам был составлен перечень мест и необходимых действий для снижения аварийности, пишет LipetskMedia.

На некоторых участках рабочие установили новые светофоры или изменен режим работы старых, на других — перенесли пешеходные переходы, нанесли шумовые полосы, установили дорожные знаки, ограждения.

Наиболее масштабное переустройство выполнили на пересечении улиц Ленина и Студёновской. На перекрестке, где ранее происходили серьезные ДТП, специалисты изменили организацию дорожного движения. Были установлены новые знаки, дополнительное освещение, обустроены направляющие островки. На подъеме для поворота на улице Ленина теперь есть выделенная полоса, движение по ней регулирует светофор.

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