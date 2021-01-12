Земельные участки изымут для реконструкции трассы Тюмень–Омск

В Тюменской области планируется изъять земельные участки для реконструкции трассы Р-402 Тюмень–Ялуторовск–Ишим–Омск. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Речь идет о землях, расположенных на территории поселков Боровский и Винзили. В рамках реконструкции дорогу расширят до четырех полос, также планируется построить мост через реку Пышма и обустроить боковые проезды, пишет портал «Наш город».

Кроме того, проект предусматривает строительство надземных пешеходных переходов, устройство водопропускных труб, установку освещения, обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

В ноябре сообщалось, что до конца 2022 года в Тюмени построят трехуровневую развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. На проект власти готовы были направить 2,7 млрд рублей.