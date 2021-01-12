Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Американский грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается во вторник, 12 января, на странице компании SpaceX в Twitter.

Отстыковка произошла в 09:05 по времени Восточного побережья США (17:05 мск).

Корабль доставит на Землю около 2 т научного оборудования, которое применялось при экспериментах, а также других грузов. Ожидается, что он приводнится в Мексиканском заливе недалеко от побережья американского города Тампа (штат Флорида) вечером в среду по местному времени.

Ранее отстыковку планировалось осуществить 11 января, но операцию отложили из-за неблагоприятных погодных условий в прибрежном районе на востоке Флориды, пишет REGNUM.

Запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем был осуществлен 6 декабря 2020 года с космодрома на мысе Канаверал, передает RT. SpaceX уже в 21-й раз доставила груз на МКС. Впервые для этого была использована обновленная модель Dragon, которая может нести на борту на 20% больше полезного груза, чем предыдущие версии корабля. Dragon доставил на станцию запасы продовольствия, оборудование для научных исследований и технику для NASA.