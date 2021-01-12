Президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Пермяков ушел в отставку

Член правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков освобожден от занимаемой должности, выяснили «Известия» во вторник, 12 января.

Информация об отставке Пермякова подтверждается сообщением авиакомпании, посвященном запуску продажи допуслуг через соцсети и мессенджеры. В его содержании приводится комментарий нового президента самолетного сегмента группы «ЮТэйр» Олега Семенова, который занимал аналогичную должность с 2012 года по август 2015 года. Семенов является первым замдиректора «ЮТэйр – Вертолетные услуги» и коммерческим директором АО «ЮТэйр». На своей официальной странице в Facebook Павел Пермяков 19 декабря сообщил, что закончил работать в авиакомпании.

Пермяков с сентября 2015 года работал коммерческим директором «ЮТэйр – Пассажирские авиаперевозки». В октябре 2017 года был назначен на должность президента самолетного сегмента. В декабре 2018 года вошел в состав правления ПАО «Авиакомпании «ЮТэйр», следует из ежеквартального отчета компании за III квартал 2020 года. В списке аффилированных лиц на конец декабря Павел Пермяков значился членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». С 1 января он не работает в авиакомпании, сообщил источник «Известий», знакомый с отставкой Пермякова.

«Известия» направили запрос в авиакомпанию «ЮТэйр». Там на момент публикации не ответили.