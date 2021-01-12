Пенсионерка в кафе избила многодетную мать из-за детского шума

В Нижнем Тагиле в семейной пиццерии пенсионерка избила многодетную мать из-за детского шума. Об этом в понедельник, 11 января, сообщило издание TagilCity.ru.

Инцидент произошел 10 января в пиццерии «Паприка» на перекрестке улиц Красноармейская и Ломоносова. По словам 39-летней потерпевшей, она вместе с друзьями и детьми пришли в пиццерию. Дети играли в отдельно отведенном для них уголке. Сидящим рядом женщинам не понравился шум. Они заявили, что дети мешают им «культурно отдыхать». После этого женщины начали оскорблять детей и громко нецензурно выражаться.

Потерпевшая уточнила, что женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. За соседним столиком сидела мать с тремя детьми и своей мамой. Они тоже сделали замечание женщинам.

Потерпевшая добавила, что попросила персонал вмешаться в конфликт, но сотрудники пиццерии не вмешались. Тогда мужчина попросил дебоширок вести себя потише, не пугать детей и посетителей. Женщины принялись снимать семью на видео, а затем одна из них с разбегу ударила потерпевшую ногой в живот, после чего началась потасовка, в которой побои получили и мать, и бабушка. У младшего ребенка от шока случилась истерика.

На место прибыли правоохранители. Неадекватных женщин доставили в отдел полиции для разбирательства, пишет сайт kp.ru. Пострадавшей потребовалось помощь медиков, на место приезжала скорая помощь. Как сообщает телеканал «360», сейчас пострадавшую беспокоят боли в правой руке. Дети напуганы. Потерпевшая уже написала заявление в полицию.