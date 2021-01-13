В прошедшем 2020 году украинская газотранспортная система (ГТС) установила исторический антирекорд транзита российского газа — 55,8 млрд куб. м. Этот показатель оказался ниже гарантированного уровня прокачки в 65 млрд куб. м. В этом году «Газпром» обязан направить через Украину всего 40 млрд куб. м. Но в реальности транзит 2021-го может превысить прошлогодний показатель.

С 2020 года за транзит российского газа со стороны Киева отвечает компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ). По действующему контракту, в 2020 году «Газпром» обязался прокачать через территорию Украины 65 млрд куб. м газа (по 178 млн куб. м в сутки). Притом в контракт, чтобы избежать двойного трактования отдельных его положений, внесен принцип «качай или плати». Сами по себе контрактные обязательства были крайне невелики, но реальный объем прокачки, по данным ОГТСУ, оказался еще ниже — 55,8 млрд куб. м.

Это абсолютный антирекорд за всё время существования газотранспортной системы независимой Украины. Предыдущие минимумы приходились на 2014 (62,2 млрд куб. м) и 2015 (67,1 млрд куб. м) годы, когда на фоне кризиса спрос на природный газ в Европе падал на 9%.

К счастью украинской стороны, принцип «качай или плати» защитил ее финансовые интересы, поэтому объем платежей от снижения транзита не пострадал. «Газпром» по контракту обязан вносить ежемесячную предоплату за транзит. Разумеется, никто не мог предугадать, как будет развиваться ситуация на европейском газовом рынке в 2020 году. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) падали до бросовых значений, поэтому в первом полугодии заметно просели трубопроводные поставки.

Примерно 40% цены газпромовского газа формируется за счет нефтяной привязки, то есть он обходился покупателям существенно дороже спотовых показателей. Поэтому доходило до абсурдных ситуаций: некоторым странам было выгодно купить сверхдешевый СПГ и при этом снизить закупки в России, заплатив «Газпрому» штраф по «бери или плати».

Нельзя сказать, что поставщики сжиженного природного газа были рады этой ситуации. Вероятно, кого-то это удивит, но они тоже хотят зарабатывать деньги, что невозможно делать, когда рыночные котировки падают до $40–60 за 1 тыс. куб. м. Поэтому не стоит удивляться, что в 2020 году часть перспективных проектов была заморожена, а заметное количество действующих заводов остановились для внеплановых ремонтов. Где-то необходимость ремонта вызвана объективными причинами (например, пожаром), а где-то оказалось выгоднее временно прекратить производство под благовидным предлогом.

Во второй половине 2020 года ситуация резко изменилась: цены принялись стремительно расти, а покупатели вновь обратились к трубопроводному газу. Весь IV квартал «Газпром» осуществлял поставки в сперхплановом режиме. За счет этого компании удалось выйти на вполне приличные показатели 2016 года по экспортным поставкам. Стоит, правда, напомнить о новом направлении — в Китай. В 2020 году по «Силе Сибири» было доставлено 4,1 млрд куб. м. В 2021 году поставки на этом направлении могут достичь 10 млрд куб. м.

В декабре объем прокачки через Украину составил 183 млн куб. м в сутки. С одной стороны, это отрадно. С другой, «Газпрому» пришлось заплатить ОГТСУ по повышенному тарифу (для сверхплановых поставок действует повышающий коэффициент от 1,1 до 1,4 в зависимости от периода бронирования мощностей). Очевидно, что на украинском направлении «Газпром» понес дополнительные потери.

С 2021 года российская сторона обязана прокачать через Украину лишь 40 млрд куб. м газа (110 млн куб. м в сутки). В начале января «Газпром», по данным ОГТСУ, снизил загрузку украинского коридора до 130 млн куб. м в сутки. Это меньше средних показателей 2020 года, но больше предусмотренного контрактом гарантированного объема. Значит, за транзит «Газпрому» придется заплатить дороже. При этом спрос на газ в Европе растет. С ним растут и цены. По всей видимости, если не произойдет ничего экстраординарного, то потребление голубого топлива в Евросоюзе в 2021 году будет заметно выше, чем в 2020-м.

Суммарная мощность обходных газопроводов, которые сейчас есть у «Газпрома», — порядка 135 млрд куб. м. Даже если компания в 2021 году полностью заполнит обходные газопроводы (учитывая ряд технических моментов, это нереально), согласно динамике европейского рынка, ему придется прокачать через украинский коридор не меньше 50 млрд куб. м газа. Скорее всего, этот показатель может превысить 60 млрд куб. м. То есть примерно треть прокачиваемого через Украину газа будет оплачиваться по повышенному тарифу. Ситуацию скрашивает тот факт, что базовый тариф фиксирован на весь период действия контракта. В абсолютных величинах объем переплаты составит до $7 на 1 тыс. куб. м на всей протяженности украинской ГТС. При нынешнем уровне цен на газ в Европе это величина незначительная.

Перчинки происходящему добавляет вторая крупная авария на украинской «трубе» за последние полгода. На этот раз взорвался участок транзитного газопровода. К счастью, объемы прокачки через местную ГТС крайне невелики. А СССР оставил Украине в наследство достаточное количество газопроводов, чтобы в текущей ситуации поставки в Европу не пострадали. Тем не менее даже у больших оптимистов теперь возникают сомнения в технической способности Киева обеспечить необходимые объемы транзита.

Все это тонко намекает на необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». Но сроки остаются неопределенными. А ведь даже одна нитка была бы очень кстати в начале текущего года. Учитывая скорость достройки магистрали, ввод в эксплуатацию может произойти к середине 2021 года.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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