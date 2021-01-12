В ГД внесли законопроект о компенсации морального вреда за незаконное задержание

Законопроект о компенсации морального вреда за незаконное задержание на 48 часов внесла в Госдуму заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Наталья Костенко. Документ опубликован в думской электронной базе.

Проектом предлагается установить, что вред, причиненный гражданину в результате незаконного лишения или ограничения свободы, возмещается за счет казны Российской Федерации.

В пояснительной записке к документу поясняется, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предполагает различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (ст. 27.1), среди которых наиболее посягающей на права и свободы человека является административное задержание — кратковременное ограничение свободы, максимальный срок которого составляет 48 часов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Проект предполагает, что перечни оснований для компенсации вреда больше не будут закрытыми, уточняет телеканал «360». Возмещать станет необходимым убытки из-за любых других действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

По словам Костенко, объем компенсации будет определять суд. «Это будет зависеть от понесенного ущерба, например сколько человек потерял в зарплате», — цитирует депутата «Интерфакс».