Британия уступила США лидерство по привлекательности для бизнеса

Туманный Альбион — больше не рай для предпринимателей. Британия уступила США первое место по привлекательности для бизнеса, передает телеканал «Известия». Рейтинг ведет Центр европейских экономических исследований в Мангейме. Эксперты заявляют, что на экономическую ситуацию сильно повлиял Brexit. Британии теперь предстоит наладить новые связи с ЕС. Впрочем, Королевство опережает своих партнеров на континенте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.