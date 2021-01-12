У британских водителей отбирают сэндвичи на границе с ЕС после Brexit

Brexit поставил под удар еду — на границе ЕС отбирают сэндвичи. Таможенники изъяли бутерброды с сыром и колбасой, передает телеканал «Известия». Действия объясняют запретом на ввоз мясо-молочной продукции. Речь не только о крупных партиях, но также и о личном перекусе. Бутерброды, заботливо собранные женой в дорогу, — вне закона. Если водитель утаит обед, ему грозит штраф или даже тюрьма. Профсоюзы обещают оспорить норму, но это дело нескорое.

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