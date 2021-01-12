Умер лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин

Лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин скончался на 63-м году жизни. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил арт-директор московского клуба «Археология» Николай Ноздрин в «ВКонтакте».

«Как сейчас принято писать, не ковид. Подробностей не знаю и, увы, не неожиданно», — приводит телеканал «360» слова Ноздрина.

Он также назвал Селюнина одним из столпов того, что «принято называть русским роком». По его словам, музыкант «начинал с великими, но не стал легендой».

По словам писателя и рок-музыканта Владимира Рекшана, Сергей Селюнин в ходе своей музыкальной карьеры пересекался практически со всеми известными российскими рок-музыкантами.

«В последнее время больше играл или один, или дуэтом со скрипкой-виолончелью», — приводит слова Рекшана REGNUM.

Рок-группа «Выход» дебютировала в 1982 году в Ленинградском рок-клубе на одном концерте с «Кино» и другими коллективами. В 1989 году Сергей Селюнин сотрудничал с музыкантами группы «Аквариум» при записи совместного альбома. Всего группа «Выход» выпустила около 20 альбомов, пишет сайт kp.ru. Одними из самых известных композиций стали «Бедное жЫвотное», «Пионеры» и «Танцуй, зомби». Песни Селюнина звучали в исполнении других артистов, в том числе их пела Ольга Арефьева.