Российские специалисты поучаствуют в восстановлении часов Нотр-Дама

В Санкт-Петербурге помогают восстановить часы собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал «Известия».. Вместе с французскими коллегами в проекте работают специалисты часового завода «Ракета». Специалисты пытаются сделать похожую 3D-модель. Механизм сгоревших часов очень сложен. Потребуется изготовить около 2 тыс. деталей.

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