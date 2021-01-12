Три человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве

В Москве три человека пострадали в результате пожара в хостеле «Луна». Об этом во вторник, 12 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел в гостинице на Волгоградском проспекте. Из загоревшегося хостела спасатели эвакуировали 15 человек. Пожар вспыхнул в одном из номеров на третьем этаже. Как рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, загорелись личные вещи постояльцев.

Как рассказали агентству городских новостей «Москва», в хостеле полностью горит одна из комнат. По данным источника, сейчас открытое горение сбито.

Ранее, 12 января, сообщалось, что три человека пострадали во время пожара в жилом доме в селе Кваркено Оренбургской области. Все трое были госпитализированы.