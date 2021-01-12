Умерла заслуженный деятель российской науки Елена Новикова
Умерла заслуженный деятель российской науки Елена Новикова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 12 января.
Новиковой было 97 лет. Тело женщины обнаружили в квартире в Москве. В ходе осмотра специалисты не выявили признаков насильственной смерти.
Новикова многие годы руководила отделением для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР, сообщается на сайте Союза педиатров России.
С 1973 года работала заместителем министра здравоохранения Советского Союза. Была одним из лидеров отечественной неонатологии, изучала вопросы физиологии и патологии новорожденных. Создала отечественную школу неонатологов. Являлась автором более 200 публикаций, в том числе нескольких монографий.