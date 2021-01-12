Умерла заслуженный деятель российской науки Елена Новикова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 12 января.

Новиковой было 97 лет. Тело женщины обнаружили в квартире в Москве. В ходе осмотра специалисты не выявили признаков насильственной смерти.

Новикова многие годы руководила отделением для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР, сообщается на сайте Союза педиатров России.

С 1973 года работала заместителем министра здравоохранения Советского Союза. Была одним из лидеров отечественной неонатологии, изучала вопросы физиологии и патологии новорожденных. Создала отечественную школу неонатологов. Являлась автором более 200 публикаций, в том числе нескольких монографий.